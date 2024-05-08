Румыния обсудит передачу системы ПВО Patriot Украине

Румыния готова обсудить вопрос о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с американским лидером Джо Байденом на пресс-конференции в румынском посольстве в Вашингтоне.
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