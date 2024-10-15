Готовится решающий удар: новости СВО от 15 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 964 день спецоперации России на Украине

Сегодня, 15 октября 2024 года продолжаются активные боевые действия на различных фронтах СВО. Российские войска продвигаются в Запорожском, Угледарском и Покровском направлениях, закрепляя контроль над стратегически важными территориями.
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