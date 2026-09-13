Запад в панике, сбывается очередное пророчество Жириновского6 сентября 2026 года может войти в историю как день, когда «Европа содрогнулась», — в Германии на выборах победу одержала партия, которую называют пророссийской, — западные СМИ и политики уже назвали это личной победой Владимира Путина.