Большому «дирижаблю» — большое плавание: вышла новая книга о Led Zeppelin

Издательство АСТ выпустило внушительный по объему и весьма глубокий по содержанию литературный труд известного американского журналиста и музыковеда Боба Спитца, посвященный жизнеописанию одной из главных рок-групп в истории — Led Zeppelin.
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