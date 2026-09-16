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TechnipFMC получила контракт PETRONAS на глубоководный проект

TechnipFMC получила контракт PETRONAS на глубоководный проект

TechnipFMC получила от PETRONAS Carigali контракт на проект Limbayong в глубоководной зоне у побережья Малайзии.

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