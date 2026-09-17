В краснодарской школе № 68 эвакуировали 850 детей. Что произошло?Днём 17 сентября в школе № 68, расположенной в Прикубанском округе Краснодара, произошло ЧП.
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