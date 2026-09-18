Эксперт Сивков оценил назначение размещённого США оружия в космосе

Размещённое США на орбите оружие, вероятнее всего, предназначено для поражения спутников, заявил «Новым Известиям» доктор военных наук Константин Сивков.
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