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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин сильно изношен физически. Он изменил свою игру – больше не хитует изо всех сил по 7 раз за матч. Великие хоккеисты умны». Комментатор матчей «Вашингтона» об Александре

– Давайте поговорим о стиле его игры. Когда-то он был абсолютно доминирующим хоккеистом в лиге, мог сам всех обыграть, сокрушить и забить.

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