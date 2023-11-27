В воскресенье вечером для противогололёдной обработки дорог было применено 764 тонны 20%-ной песко-соляной смеси

В воскресенье вечером для противогололёдной обработки дорог было применено 764 тонны 20%-ной песко-соляной смесиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 26 на 27 ноября в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 33 единиц спецтехники.