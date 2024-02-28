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Генпрокуратура назвала число ошибочно выписанных приставами штрафов

Генпрокуратура назвала число ошибочно выписанных приставами штрафов

В отчете Генпрокуратуры о работе  Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за 2022–2023 годы отмечается, что в результате проверок были установлены нарушения, затрагивающие права более 60 000 граждан Они стали жертвами неправомерных действий судебных приставов.

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