США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с Киевом

США возобновили в полном объеме военную помощь Украине, как и обмен разведданными, заявил лейтенант Военно-воздушных сил Центрального командования армии США Алексус Гринкевич 17 марта на пресс-конференции в Пентагоне.
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