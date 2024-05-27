ФОТО: HANS LIPPERT/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS ПЕРВОЕ ЯПОНСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. "САМУРАИ" НАЧАЛИ СОМНЕВАТЬСЯ В АМЕРИКАНСКОМ ДРУГЕ СЕРГЕЙ АНТОНОВ Надёжная и крепкая американо-японская дружба, кажется, начала давать течь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии