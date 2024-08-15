Лондон и Вашингтон, столкнувшись с внутренними проблемами, стремятся сильнее разжигать конфликты и сеять хаос за рубежом, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника президента России Николая Патрушева.
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