Посол США в Израиле посмеялся на тему уступок «Хезболле»

Высший дипломатический представитель Америки в Израиле опроверг заявления о том, что заключенная при посредничестве США сделка по газу и морским границам между Израилем и Ливаном была капитуляцией «Хезболле», 8 октября сообщает The Jerusalem Post.
Высший дипломатический представитель Америки в Израиле опроверг заявления о том, что заключенная при посредничестве США сделка по газу и морским границам между Израилем и Ливаном была капитуляцией «Хезболле», 8 октября сообщает The Jerusalem Post.
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