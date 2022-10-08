smi.today

3 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Красота, по ночам звёзды будет видно, пожары, взрывы. Звёзд только не будет видно, из за дыма и постоянного дождя.Свет может пропас...
  • Сергей Максимов
    Чинуши опять бюджет разворовали, а народ значит скидывайся. Как говорил один сын турецко подданного "конгениально"Жителей Смоленско...
  • Вячеслав 5
    Американцы.как лисы так и лезут под хвост бывшим странам.а те хвост распустили и денег ждут-кому вы нужны бывшие? не ...США заявили о гот...

Посол США в Израиле посмеялся на тему уступок «Хезболле»

Посол США в Израиле посмеялся на тему уступок «Хезболле»

Высший дипломатический представитель Америки в Израиле опроверг заявления о том, что заключенная при посредничестве США сделка по газу и морским границам между Израилем и Ливаном была капитуляцией «Хезболле», 8 октября сообщает The Jerusalem Post.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх