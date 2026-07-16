Tesla, которая разрушила кирпичную стену дома и убила женщину, ни в чём не виновата. Расследование NTSB всё прояснило

Расследование показало, что перед столкновением с домом водитель полностью нажал педаль аксеслератораНациональный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительный отчет о резонансной аварии Tesla Model 3, произошедшей 19 июня 2026 года в городе Кэти (штат Техас).