Tesla, которая разрушила кирпичную стену дома и убила женщину, ни в чём не виновата. Расследование NTSB всё прояснило

Расследование показало, что перед столкновением с домом водитель полностью нажал педаль аксеслератораНациональный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительный отчет о резонансной аварии Tesla Model 3, произошедшей 19 июня 2026 года в городе Кэти (штат Техас).
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