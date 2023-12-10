ЮРИЙ БОРИСОВ Ястребиный клёкот Америки: о чём вещает советник Белого дома? Никаких конструктивных переговорных позиций для начала диалога с Россией о мирном урегулировании украинского кризиса Вашингтон не предусматривает.
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