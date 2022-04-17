Более 1,3 тыс. младших специалистов учебного центра ЦВО в Свердловской области сдали выпускные экзамены

Более 1,3 тыс. младших специалистов учебного центра ЦВО в Свердловской области сдали выпускные экзамены

В завершение всем выпускникам были вручены документы установленного образца, подтверждающие прохождение обучения.

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