Ольга Бузова вынуждена отбиваться от ненавистников

На ведущую и певицу Ольгу Бузова после провального выступления в Уфе обрушился шквал ненависти. После выступления в Уфе, Ольгу Бузову начали критиковать практически все: общественники, политики, даже некоторые её поклонники.
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