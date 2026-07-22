Эксперт рассказал, как может измениться расстановка сил между Россией и США

Ближайшие три–пять лет могут стать периодом перераспределения влияния — и есть конкретные факторы, которые будут этому способствовать Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио может стать для России возможностью изменить позицию США по украинскому вопросу, отметил политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с "Абзацем".