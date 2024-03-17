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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовский забил 13-й гол в Ла Лиге, до Беллингема – 3 мяча

В матче 29-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях побеждает «Атлетико» (2:0, второй тайм). Роберт Левандовский забил 13-й гол в чемпионате Испании.

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