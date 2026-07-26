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Царьград

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Пиратский Windows доживает последние дни: Microsoft заставит серверы подтверждать свою честность

Пиратский Windows доживает последние дни: Microsoft заставит серверы подтверждать свою честность

Компания Microsoft решила раз и навсегда перекрыть лазейку, которой годами пользовались пираты. Теперь корпоративные серверы активации Windows обязаны будут проходить аппаратную проверку через специальный чип безопасности.

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