Пиратский Windows доживает последние дни: Microsoft заставит серверы подтверждать свою честность

Компания Microsoft решила раз и навсегда перекрыть лазейку, которой годами пользовались пираты. Теперь корпоративные серверы активации Windows обязаны будут проходить аппаратную проверку через специальный чип безопасности.
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