Русская весна
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Русская весна

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В России ужесточат наказание за несообщение о подготовке диверсий

В России ужесточат наказание за несообщение о подготовке диверсий

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.

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