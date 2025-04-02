В России ужесточат наказание за несообщение о подготовке диверсий

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.
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