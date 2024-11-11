Львовский теленацист – Зеленскому: Не надо ножками стучать, невозможность перемоги стала очевидна ещё в 2023

Политнавигатор Совершенно непонятна возникшая на Украине паника относительно возвращения к власти Дональда Трампа – ведь скепсис по поводу военной победы Киева оформился на Западе после провала контрнаступа еще в 2023 году.
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