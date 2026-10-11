Эту скульптуру на крыше здания уничтожили... автомобили!

Знаменитую скульптуру балерины, простоявшую на башне-ротонде столичного дома на углу Тверского бульвара и одноименной улицы с 1941 по 1958 год, погубил… транспорт! Скульптурное изображение танцующей балерины на башне-ротонде столичного дома на углу Тверского бульвара продержалось всего 17 лет.