Эту скульптуру на крыше здания уничтожили... автомобили!

Знаменитую скульптуру балерины, простоявшую на башне-ротонде столичного дома на углу Тверского бульвара и одноименной улицы с 1941 по 1958 год, погубил… транспорт! Скульптурное изображение танцующей балерины на башне-ротонде столичного дома на углу Тверского бульвара продержалось всего 17 лет.
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