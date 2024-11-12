Тысячи украинских боевиков блокированы у Оскольского водохранилища в Харьковской области

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что свыше 7 тысяч солдат Вооруженных сил Украины из-за несвоевременного приказа командования отступить на левый берег Оскольского водохранилища в Харьковской области больше двух недель остаются заблокированными на этом участке фронта.