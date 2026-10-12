Trump's Grid Security Order Could Backfire on America's AI Boom

A White House executive order designed to secure the US power grid from Chinese-made equipment is more likely to disrupt battery storage supply chains than the transformers and switchgear it aims to target, according to new Rystad Energy analysis.
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