Учёные доказали появление Млечного Пути в результате серии космических аварий

Нидерландский астроном Амина Хельми стала лауреатом премии Кавли за работу, подтвердившую, что Млечный Путь сформировался вследствие крупных столкновений с другими галактиками, а не постепенно расширялся.
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