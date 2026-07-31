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Учёные доказали появление Млечного Пути в результате серии космических аварий

Учёные доказали появление Млечного Пути в результате серии космических аварий

Нидерландский астроном Амина Хельми стала лауреатом премии Кавли за работу, подтвердившую, что Млечный Путь сформировался вследствие крупных столкновений с другими галактиками, а не постепенно расширялся.

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