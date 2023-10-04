Куда исчезают звездные дети Казахстана?

На отечественном музыкальном Олимпе постоянно появляются новые маленькие звездочки. Они побеждают на республиканских и международных конкурсах, какое-то время об их успехах нам оповещают отечественные СМИ, им прочат радужное творческое будущее, но ничего подобного не происходит.