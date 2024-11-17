Российским автовладельцам грозит еще один запрет: раскрываем подробности

Термин «свапинг» происходит от английского слова «swap», что переводится как «обмен» или «замена». В контексте автомобилестроения свапинг означает замену родного мотора автомобиля на более мощный двигатель, зачастую импортного производства.
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