12 деталей самой известной картины Гранта Вуда

Карикатура, манифест патриота или сага о семейном скелете в шкафу? Ни одно произведение в истории живописи США не вызвало столько разноречивых толкований, а затем и пародий, как «Американская готика» Грант Вуд, художник-регионалист, не особенно известный за пределами штата Айова, никак не ожидал резонанса, какой получила работа, присланная им на конкурс Чикагского института искусств осенью 1930 года.
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