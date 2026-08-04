12 деталей самой известной картины Гранта Вуда

Карикатура, манифест патриота или сага о семейном скелете в шкафу? Ни одно произведение в истории живописи США не вызвало столько разноречивых толкований, а затем и пародий, как «Американская готика» Грант Вуд, художник-регионалист, не особенно известный за пределами штата Айова, никак не ожидал резонанса, какой получила работа, присланная им на конкурс Чикагского института искусств осенью 1930 года.