Беспилотники и средства борьбы с ними, дальнобойное высокоточное вооружение и искусственный интеллект назвал тремя главными приоритетами развития польской армии министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш 16 октября на Европейском форуме новых идей в Сопоте, сообщает Business Insider Polska.