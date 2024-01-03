Экс-замминистра Тука: СМИ Украины потворствуют уклонистам

ВСУ испытывают нехватку людей, поэтому наплевать на нормы и права человека. Нужно мобилизовать всех, кто достиг соответствующего возраста, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.
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