Экс-замминистра Тука: СМИ Украины потворствуют уклонистам

ВСУ испытывают нехватку людей, поэтому наплевать на нормы и права человека. Нужно мобилизовать всех, кто достиг соответствующего возраста, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.