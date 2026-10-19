Чемпионка тысячника в Пекине Циньвэнь Чжэн не сыграет на WTA 250 в Гонконге. Китаянка пропустит третий турнир подряд – ранее она снялась с тысячника в Ухане и WTA 250 в Осаке из-за травмы правого плеча.