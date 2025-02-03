Reuters: администрация США не знает, сколько оружия поставлено Киеву

Администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву, сообщают иностранные издания. По их данным, Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным.
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