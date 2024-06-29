Нижний Новгород примет Форум регионов России и Беларуси в 2025 году

XII форум регионов России и Беларуси пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом сообщила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко во время пленарного заседания XI форума регионов в Витебске, пишет РИА Новости.
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