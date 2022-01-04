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Политолог Кошкин назвал Украину темой возможных переговоров Путина и Шольца

Политолог Кошкин назвал Украину темой возможных переговоров Путина и Шольца

Москва, 4 января. Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц во время возможных переговоров могут обсудить ситуацию вокруг Украины, а также экономическое сотрудничество Москвы и Берлина, заявил политолог Андрей Кошкин.

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