Зимняя забава будет доступна астраханцам круглый год. Наши коллеги из «Арбуза» побеседовали с владельцем частного зоопарка «Баба Фрося» Олегом Никуликой, который рассказал о строительстве демисезонного катка.
В Астрахани появится постоянный каток из пластика
Комментарии
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Александр Свитайло
Еще лет 15 назад катался на таком катке в новогодние каникулы на острове Тенерифе) Чувство удивительное - вроде как и каток, и катаешься точно так же на коньках, как у нас зимой, притом, что на улице +25.... Было бы неплохо в южных районах на наших курортах аналогичные катки установить
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