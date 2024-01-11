Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Еще лет 15 назад катался на таком катке в новогодние каникулы на острове Тенерифе) Чувство удивительное - вроде как и...В Астрахани появи...
  • Валерий Бирюков
    Ахххтор! Я конечно понимаю, что Вы - жертва ЕГЭ, но нельзя же уподобляться безмозглому кролику.  Электроэнергия для п...Тариф на электроэ...
  • СЕРГЕЙ
    Охренеть! Может ему поможет филип пидросович?  Во дела ….Художник-инвалид ...

В Астрахани появится постоянный каток из пластика

В Астрахани появится постоянный каток из пластика

Зимняя забава будет доступна астраханцам круглый год. Наши коллеги из «Арбуза» побеседовали с владельцем частного зоопарка «Баба Фрося» Олегом Никуликой, который рассказал о строительстве демисезонного катка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Свитайло
Еще лет 15 назад катался на таком катке в новогодние каникулы на острове Тенерифе) Чувство удивительное - вроде как и каток, и катаешься точно так же на коньках, как у нас зимой, притом, что на улице +25.... Было бы неплохо в южных районах на наших курортах аналогичные катки установить
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх