В Астрахани появится постоянный каток из пластика

Александр Свитайло

Еще лет 15 назад катался на таком катке в новогодние каникулы на острове Тенерифе) Чувство удивительное - вроде как и каток, и катаешься точно так же на коньках, как у нас зимой, притом, что на улице +25.... Было бы неплохо в южных районах на наших курортах аналогичные катки установить