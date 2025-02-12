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Стала известна причина отказа Макрона пожать руку Моди

Стала известна причина отказа Макрона пожать руку Моди

Французский президент Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже проигнорировал попытку премьера Индии Нарендры Моди пожать ему руку из-за того, что он ранее приветствовал его.

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