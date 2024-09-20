Китай обвинил США в использовании ООН для блокирования усилий по прекращению огня в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Посол Китая Гэн Шуан на брифинге Совета Безопасности ООН, посвященного войне в секторе Газа, обвинил США в использовании ООН для блокирования усилий по прекращению огня, что привело столь длительному конфликту.