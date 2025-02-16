Будут отстреливаться камнями. У ВСУ осталось снарядов на пару недель Юлия СоколоваУ ВСУ осталось снарядов на пару недель — таков тревожный вывод, к которому пришли военные аналитики, оценивая нынешнее положение украинской армии на фронте.