Будут отстреливаться камнями. У ВСУ осталось снарядов на пару недель Юлия СоколоваУ ВСУ осталось снарядов на пару недель — таков тревожный вывод, к которому пришли военные аналитики, оценивая нынешнее положение украинской армии на фронте.
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