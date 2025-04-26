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«Сейнтс» выбрали квотербека Тайлера Шака во втором раунде драфта

В Грин-Бэй, штат Висконсин, состоялась церемония второго раунда драфта НФЛ. Под общим 40-м номером «Нью-Орлеан Сейнтс» выбрали квотербека Тайлера Шака из университета Луивилла.

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