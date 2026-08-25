Выручка Freedom Holding Corp. в I квартале 2027 финансового года достигла $732,5 млн

Создатель и руководитель многопрофильной финансово-технологической корпорации Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал, почему считает консолидацию мирового цифрового банкинга неизбежной, зачем его компания одновременно идет на рынки Франции и Пакистана и что значит "банк в коробке".
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