Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

Выручка Freedom Holding Corp. в I квартале 2027 финансового года достигла $732,5 млн

Выручка Freedom Holding Corp. в I квартале 2027 финансового года достигла $732,5 млн

Создатель и руководитель многопрофильной финансово-технологической корпорации Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал, почему считает консолидацию мирового цифрового банкинга неизбежной, зачем его компания одновременно идет на рынки Франции и Пакистана и что значит "банк в коробке".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии