Следы ядерных испытаний в Сибири: ученые нашли радиоактивный цезий

Ученые нашли следы ядерных испытаний на юге Западной Сибири.Сотрудники лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН обнаружили следы ядерных испытаний в южной части Западной Сибири.
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