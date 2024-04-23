Болельщик получил 3-летний бан за кричалки о трагедиях на матче «МЮ» и «Ливерпуля»

Ранее двух фанатов «МЮ» задержали за кричалки о трагедии на «Хиллсборо». По информации The Athletic, полиция Манчестера наложила трехлетний запрет на посещение стадиона и штраф в размере 1205 фунтов на 44-летнего мужчину после того, как он был признан виновным в скандировании о трагедии во время четвертьфинального матча Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (4:3) в марте.