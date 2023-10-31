«Страшнее, чем в фильме «Экипаж»: работники аэропорта Махачкалы описали штурм

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Обстановка в аэропорту Махачкалы, куда в воскресенье вечером ворвалась большая группа местных жителей, сегодня достаточно спокойная.

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Комментарии
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Егор П
в том то и дело что не руководил никто, а обезьянам думать не надо-у них инстинкт
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2 д.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, ищите кураторов и организаторов на месте. Только по телеграмм каналу такой беспредел не организуешь.
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1 д.
Galina Adler
Ну навальник по инету со всех регионов РФ дураков безмозглых на несанкционированные  протесты в Москве собирал, а в ЕС по телеку вещали, вот какая у нас дерьмократия, деткам ручки заламывают и в буханку запихивают, ой а кому-то голову пробили. Тут тоже давно стараются, инет прекрасное место для сходок и заморочек, Вот пусть и узнают откуда простые граждане с замороченными мозгами узнали про самолёт и кто слил, что именно этот самолёт должен приземлится в это время. А ведь ждали, встречали вот такой бешенной толпой да ещё и с оружием. Может тоже печенюшки с чужих рук приняли?
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1 д.

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