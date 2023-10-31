«Страшнее, чем в фильме «Экипаж»: работники аэропорта Махачкалы описали штурм

Galina Adler

Ну навальник по инету со всех регионов РФ дураков безмозглых на несанкционированные протесты в Москве собирал, а в ЕС по телеку вещали, вот какая у нас дерьмократия, деткам ручки заламывают и в буханку запихивают, ой а кому-то голову пробили. Тут тоже давно стараются, инет прекрасное место для сходок и заморочек, Вот пусть и узнают откуда простые граждане с замороченными мозгами узнали про самолёт и кто слил, что именно этот самолёт должен приземлится в это время. А ведь ждали, встречали вот такой бешенной толпой да ещё и с оружием. Может тоже печенюшки с чужих рук приняли?