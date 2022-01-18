Погребинский обрушился с резкой критикой на американских переговорщиков

Команда Госдепартамента США, отвечающая за переговоры с Россией о гарантиях безопасности, в которую входят глава ведомства Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, демонстрирует абсолютную недоговороспособность и должна быть уволена.