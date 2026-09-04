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Сергунина: ВДНХ приглашает на программу ко Дню города

Сергунина: ВДНХ приглашает на программу ко Дню города

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Посетителей ВДНХ 5 и 6 сентября ждет более 80 мероприятий в честь 879-летия Москвы – от выступлений артистов и уроков танцев до экскурсий, посвященных истории столицы.

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