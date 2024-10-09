РИА Новости: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти школьница признала вину

По информации правоохранителей, родителей убитых детей в момент преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье Подозреваемая в убийстве двух младших сестер в Тольятти тринадцатилетняя девочка дала признательные показания.
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