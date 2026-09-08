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Царьград

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Минпросвещение: уроки в школах сократят до 45 минут

Минпросвещение: уроки в школах сократят до 45 минут

Максим Костенко, представитель Минпросвещения, сообщил РИА Новости, что продолжительность уроков в российских школах варьируется от 35 минут в первом классе до 45 минут в старших классах.

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