Главный эсер ХМАО Сердюк теряет контроль над партией

В югорском отделении «Справедливой России» начался раскол. Местные партийцы недовольны тем, как выстроена работа региональным лидером СРЗП и депутатом думы ХМАО Михаилом Сердюком, и решили раскрыть внутреннюю кухню.
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